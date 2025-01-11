Как выбрать моторное масло для автомобиля
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Как выбрать моторное масло для автомобиля
Как выбрать моторное масло для автомобиля и где найти лучшие цены на качественные масла для различных типов автомобилей? Я хочу приобрести масло для иномарки, и важно, чтобы оно подходило по характеристикам для моего двигателя, а цена была разумной.
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zuqme
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 апр 2023, 04:38
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Re: Как выбрать моторное масло для автомобиля
Выбирайте масла с высокой термостойкостью и хорошими антифрикционными свойствами. Для иномарок часто рекомендуются бренды Castrol, Mobil, Shell.
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KwatuRin
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 18 апр 2023, 19:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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