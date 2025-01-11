Как выбрать моторное масло для автомобиля

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Как выбрать моторное масло для автомобиля

Новое сообщение zuqme » 11 янв 2025, 01:23

Как выбрать моторное масло для автомобиля и где найти лучшие цены на качественные масла для различных типов автомобилей? Я хочу приобрести масло для иномарки, и важно, чтобы оно подходило по характеристикам для моего двигателя, а цена была разумной.


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Re: Как выбрать моторное масло для автомобиля

Новое сообщение KwatuRin » 11 янв 2025, 02:44

Выбирайте масла с высокой термостойкостью и хорошими антифрикционными свойствами. Для иномарок часто рекомендуются бренды Castrol, Mobil, Shell.
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