Попал в яму, диски теперь кривые. Где в шиномонтажах качественно правят?

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Попал в яму, диски теперь кривые. Где в шиномонтажах качественно правят?

Новое сообщение Naidjel » 13 янв 2025, 00:06

Попал в яму, диски теперь кривые. Где в шиномонтажах качественно правят, чтобы безопасно было и не стоило как новые колёса?


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Naidjel
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