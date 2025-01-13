хочу поставить в машину хороший видеорегистратор.

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хочу поставить в машину хороший видеорегистратор.

Новое сообщение Naidjel » 13 янв 2025, 13:17

хочу поставить в машину хороший видеорегистратор. Чтобы и качество съёмки было чётким, и надёжный. Кто подскажет, где взять?


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Naidjel
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Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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