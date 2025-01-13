хочу поставить в машину хороший видеорегистратор.
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хочу поставить в машину хороший видеорегистратор.
хочу поставить в машину хороший видеорегистратор. Чтобы и качество съёмки было чётким, и надёжный. Кто подскажет, где взять?
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 147
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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