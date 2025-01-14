Какой купить дизельный вилочный погрузчик?

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Какой купить дизельный вилочный погрузчик?

Новое сообщение beml » 14 янв 2025, 07:53

Нам на склад надо приобрести дизельные вилочные погрузчики грузоподъёмностью 5 тонн , покупать лучше отечественный?


beml
Фанат
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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