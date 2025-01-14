Какой купить дизельный вилочный погрузчик?
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Какой купить дизельный вилочный погрузчик?
Нам на склад надо приобрести дизельные вилочные погрузчики грузоподъёмностью 5 тонн , покупать лучше отечественный?
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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