Скоро важная встреча, нужен комфортный автомобиль с водителем

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Скоро важная встреча, нужен комфортный автомобиль с водителем

Новое сообщение Gendalf » 16 янв 2025, 23:37

Скоро важная встреча, нужен комфортный автомобиль с водителем. Где сейчас можно арендовать быстро и без лишних формальностей?


Gendalf
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 окт 2024, 02:49
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Re: Скоро важная встреча, нужен комфортный автомобиль с водителем

Новое сообщение Karoline » 17 янв 2025, 04:20

Уточняйте маршрут заранее, чтобы не переплатить за лишние километры.
Karoline
Писатель
 
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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