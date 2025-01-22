Для стройки нужен фронтальный погрузчик

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Для стройки нужен фронтальный погрузчик

Новое сообщение Gendalf » 22 янв 2025, 03:01

Для стройки нужен фронтальный погрузчик, желательно с хорошей гарантией. Кто знает, где предлагают проверенные модели?


Gendalf
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Зарегистрирован: 04 окт 2024, 02:49
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