где найти надёжных грузчиков, чтобы всё аккуратно перевезли?

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где найти надёжных грузчиков, чтобы всё аккуратно перевезли?

Новое сообщение stepanben » 24 янв 2025, 05:10

Собрался переезжать, а вещей накопилось немало. Кто может подсказать, где найти надёжных грузчиков, чтобы всё аккуратно перевезли?


stepanben
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Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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