Продажа УАЗ с пробегом

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Продажа УАЗ с пробегом

Новое сообщение serega2510 » 29 янв 2025, 11:52

Здравствуйте, у кого есть опыт покупки машины, хочу с вами посоветоваться. Где лучше покупать подержанный УАЗ: в автосалоне или у частного продавца? Может сразу подскажите мне куда можно обращаться? Где выбор есть?


serega2510
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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