serega2510 » 29 янв 2025, 11:52

Здравствуйте, у кого есть опыт покупки машины, хочу с вами посоветоваться. Где лучше покупать подержанный УАЗ: в автосалоне или у частного продавца? Может сразу подскажите мне куда можно обращаться? Где выбор есть?