Продажа УАЗ с пробегом
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Продажа УАЗ с пробегом
Здравствуйте, у кого есть опыт покупки машины, хочу с вами посоветоваться. Где лучше покупать подержанный УАЗ: в автосалоне или у частного продавца? Может сразу подскажите мне куда можно обращаться? Где выбор есть?
- serega2510
- Писатель
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- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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