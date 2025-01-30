Хочу купить автомобиль Hongqi
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Хочу купить автомобиль Hongqi
Интересует собственно следующий вопрос, есть ли возможность в Санкт-Петербурге купить автомобиль Hongqi? На какую стоимость рассчитывать? Не могу никак решить этот вопрос.
- polinalaxt
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 30 янв 2025, 16:01
-
Re: Хочу купить автомобиль Hongqi
Тоже как и вы недавно интересовался этим вопросом, пока не узнал, что купить автомобили Hongqi https://www.hongqi-major-spb.ru/ в дилерском центр Мэйджор Олимп Hongqi не составит никакого труда. Тут доступны к покупке как новые, так и с пробегом авто. Условия покупки - выгодные, так же тут можно приобрести в кредит. Думаю это как-раз то, что вы искали.
- zMisha
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 окт 2024, 18:55
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15