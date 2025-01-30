Хочу купить автомобиль Hongqi

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Хочу купить автомобиль Hongqi

Новое сообщение polinalaxt » 30 янв 2025, 23:08

Интересует собственно следующий вопрос, есть ли возможность в Санкт-Петербурге купить автомобиль Hongqi? На какую стоимость рассчитывать? Не могу никак решить этот вопрос.


polinalaxt
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 янв 2025, 16:01
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Re: Хочу купить автомобиль Hongqi

Новое сообщение zMisha » 30 янв 2025, 23:35

Тоже как и вы недавно интересовался этим вопросом, пока не узнал, что купить автомобили Hongqi https://www.hongqi-major-spb.ru/ в дилерском центр Мэйджор Олимп Hongqi не составит никакого труда. Тут доступны к покупке как новые, так и с пробегом авто. Условия покупки - выгодные, так же тут можно приобрести в кредит. Думаю это как-раз то, что вы искали.
zMisha
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 окт 2024, 18:55
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