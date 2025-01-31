Авто TANK 400. Хочу купить

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Авто TANK 400. Хочу купить

Новое сообщение polinalaxt » 31 янв 2025, 17:45

Интересует собственно вопрос, где авто TANK 400 купить? На какую стоимость рассчитывать? Москву знаю относительно плохо, только недавно сюда приехала. Что делать посоветуете?


polinalaxt
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 янв 2025, 16:01
Вернуться к началу

Re: Авто TANK 400. Хочу купить

Новое сообщение zMisha » 31 янв 2025, 18:06

Ну что я вам скажу, если вы ищите, где в Москве купить авто TANK 400 https://major-tank.ru/, тогда вам стоит посетить АА Мэйджор, который к тому же, я вляется официальным дилером TANK. Тут предлагают целую линейку авто данной марки. К каждому авто есть описание, характеристики, фото и стоимость. Так же методы оплаты тут - разные, удобные и даже под низкие проценты, если это касается кредита.
zMisha
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 окт 2024, 18:55
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group