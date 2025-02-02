Сайт мой работает, но нужен профессиональный подход к администрированию
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Сайт мой работает, но нужен профессиональный подход к администрированию
Сайт мой работает, но нужен профессиональный подход к администрированию. Кто занимается этим в Питере? Чтоб всё стабильно работало.
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Сайт мой работает, но нужен профессиональный подход к администрированию
Ну, если сам не хочешь ковыряться в коде и ошибках, лучше нанять нормального спеца. Только смотреть надо, чтобы не исчез через неделю.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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