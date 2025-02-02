Сайт мой работает, но нужен профессиональный подход к администрированию

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Сайт мой работает, но нужен профессиональный подход к администрированию

Новое сообщение Paris » 02 фев 2025, 07:42

Сайт мой работает, но нужен профессиональный подход к администрированию. Кто занимается этим в Питере? Чтоб всё стабильно работало.


Paris
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Re: Сайт мой работает, но нужен профессиональный подход к администрированию

Новое сообщение Harlitood » 02 фев 2025, 10:45

Ну, если сам не хочешь ковыряться в коде и ошибках, лучше нанять нормального спеца. Только смотреть надо, чтобы не исчез через неделю.
Harlitood
Фанат
 
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