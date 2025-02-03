Для корпоратива у кого арендовать автобус?

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Для корпоратива у кого арендовать автобус?

Новое сообщение gaps » 03 фев 2025, 16:16

Планируем корпаратив на природе и нам нужен в аренду автобус , в Питере кто предоставляет такие услуги?


gaps
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Re: Для корпоратива у кого арендовать автобус?

Новое сообщение hurteseg » 03 фев 2025, 17:35

на авито посмотрите , там видел много объявлений по аренде автобусов
hurteseg
Фанат
 
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Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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