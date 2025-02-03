Для корпоратива у кого арендовать автобус?
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Для корпоратива у кого арендовать автобус?
Планируем корпаратив на природе и нам нужен в аренду автобус , в Питере кто предоставляет такие услуги?
- gaps
- Фанат
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- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Re: Для корпоратива у кого арендовать автобус?
на авито посмотрите , там видел много объявлений по аренде автобусов
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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