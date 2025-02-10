Автобус Стамбул-Солнечный берег. Где купить билет?

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Автобус Стамбул-Солнечный берег. Где купить билет?

Новое сообщение polinalaxt1 » 10 фев 2025, 23:00

Можно ли билет на автобус Стамбул-Солнечный берег купить? На какую стоимость стоит рассчитывать? Интересуюсь вопросом уже не первый день.


polinalaxt1
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 фев 2025, 00:32
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Re: Автобус Стамбул-Солнечный берег. Где купить билет?

Новое сообщение sergey1819 » 11 фев 2025, 00:03

Думаю вам стоит обратится к туроператору Балкан Экспресс. Автобус Стамбул-Солнечный берег доступен на постоянной основе, а на странице сайта можно посмотреть цены, график, а так же задать вопросы специалистам при надобности. Кстати, автобусы у них новые и комфортабельные.
sergey1819
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 фев 2025, 01:50
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