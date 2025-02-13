Внедорожный минивэн

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Внедорожный минивэн

Новое сообщение serega2510 » 13 фев 2025, 09:04

Доброе утро, помогите мне найти компанию у которой я смогу купить с доставкой внедорожный минивэн. Машина нужна та, которая работает на батареях, то есть электромобиль небольшого плана. Где можно будет их мне посмотреть?


serega2510
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Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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