serega2510 » 13 фев 2025, 09:04

Доброе утро, помогите мне найти компанию у которой я смогу купить с доставкой внедорожный минивэн. Машина нужна та, которая работает на батареях, то есть электромобиль небольшого плана. Где можно будет их мне посмотреть?