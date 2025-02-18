serega2510 » 18 фев 2025, 03:59

Здравствуйте, помогите мне понять и сориентироваться с покупкой камаза. Купить самосвал КАМАЗ в Мск у какой компании можно выгодно? Какая стоимость самосвалов КАМАЗ и есть ли скидки, лизинг или программа трейд ин?