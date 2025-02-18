Грузоперевозки Минск
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Грузоперевозки Минск
Дорогие форумчане, у кого есть опыт, можете мне помочь пожалуйста. Как выбрать надёжного партнёра для грузоперевозок в Минске и как оценить эффективность работы транспортной компании? Мне для бизнеса периодически такие грузоперевозки нужны, с кем можно начать сотрудничать?
- serega2510
- Писатель
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- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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