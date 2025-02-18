serega2510 » 18 фев 2025, 12:58

Дорогие форумчане, у кого есть опыт, можете мне помочь пожалуйста. Как выбрать надёжного партнёра для грузоперевозок в Минске и как оценить эффективность работы транспортной компании? Мне для бизнеса периодически такие грузоперевозки нужны, с кем можно начать сотрудничать?