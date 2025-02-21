Требуется помощь с транспортировкой грузов в Узбекистан

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Требуется помощь с транспортировкой грузов в Узбекистан

Новое сообщение dudkovew » 21 фев 2025, 12:53

Требуется помощь с транспортировкой грузов в Узбекистан, кто нам с этим сможет помочь если что?


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Re: Требуется помощь с транспортировкой грузов в Узбекистан

Новое сообщение sergdobrov » 21 фев 2025, 18:00

К сожалению не смогу, я только по России грузоперевозками занимаюсь, если что обращайтесь.
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Re: Требуется помощь с транспортировкой грузов в Узбекистан

Новое сообщение hailrevs » 21 фев 2025, 20:35

Да вроде они все еще предлагают таможенно-брокерские услуги https://g2.uz/ мы тоже в прошлом году через эту компанию работали, попробуй договориться насчет транспортировки груза в Узбекистан, должны помочь.
hailrevs
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Re: Требуется помощь с транспортировкой грузов в Узбекистан

Новое сообщение serega2510 » 25 фев 2025, 19:17

Ребята, вы вот как думаете. Какие возможности для развития бизнеса и расширения рынка предоставляет организация железнодорожных контейнерных перевозок из Китая? Можете компанию подсказать у которой я смогу заказать железнодорожные контейнерные перевозки?
serega2510
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Re: Требуется помощь с транспортировкой грузов в Узбекистан

Новое сообщение vane4ka » 25 фев 2025, 20:07

Для нашей компании важна не только скорость доставки, но и безопасность груза. STE Export Group смогла удовлетворить оба эти требования. Их специалисты грамотно организовали железнодорожные контейнерные перевозки https://steexport.ru/konteynernye-perev ... perevozki/ Работают очень ответственно всегда. Именно они организовали процесс погрузки и разгрузки, обеспечили надежную фиксацию контейнера и предоставили полный пакет документов. Это позволило нам избежать любых задержек и проблем на границе. Качество услуг транспортной компании заслуживает самой высокой оценки. Мы благодарны за профессионализм и ответственность, которые они проявляют в своей работе.

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vane4ka
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