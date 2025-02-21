Требуется помощь с транспортировкой грузов в Узбекистан
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Требуется помощь с транспортировкой грузов в Узбекистан
Требуется помощь с транспортировкой грузов в Узбекистан, кто нам с этим сможет помочь если что?
- dudkovew
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
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Re: Требуется помощь с транспортировкой грузов в Узбекистан
К сожалению не смогу, я только по России грузоперевозками занимаюсь, если что обращайтесь.
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Re: Требуется помощь с транспортировкой грузов в Узбекистан
Да вроде они все еще предлагают таможенно-брокерские услуги https://g2.uz/ мы тоже в прошлом году через эту компанию работали, попробуй договориться насчет транспортировки груза в Узбекистан, должны помочь.
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Re: Требуется помощь с транспортировкой грузов в Узбекистан
Ребята, вы вот как думаете. Какие возможности для развития бизнеса и расширения рынка предоставляет организация железнодорожных контейнерных перевозок из Китая? Можете компанию подсказать у которой я смогу заказать железнодорожные контейнерные перевозки?
- serega2510
- Фанат
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- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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Re: Требуется помощь с транспортировкой грузов в Узбекистан
Для нашей компании важна не только скорость доставки, но и безопасность груза. STE Export Group смогла удовлетворить оба эти требования. Их специалисты грамотно организовали железнодорожные контейнерные перевозки https://steexport.ru/konteynernye-perev ... perevozki/ Работают очень ответственно всегда. Именно они организовали процесс погрузки и разгрузки, обеспечили надежную фиксацию контейнера и предоставили полный пакет документов. Это позволило нам избежать любых задержек и проблем на границе. Качество услуг транспортной компании заслуживает самой высокой оценки. Мы благодарны за профессионализм и ответственность, которые они проявляют в своей работе.
- vane4ka
- Фанат
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- Сообщения: 189
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 06:24
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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