Где можно Tank 400 купить?

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Где можно Tank 400 купить?

Новое сообщение polinalaxt1 » 21 фев 2025, 20:18

Может в курсе кто и подскажет мне, где можно Tank 400 купить в Санкт-Петербурге? Давно интересуюсь этим автомобилем, но пока что не нашла, где его приобрести. Как мне быть?


polinalaxt1
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Re: Где можно Tank 400 купить?

Новое сообщение sergey1819 » 21 фев 2025, 20:58

Не буду говорить за всех, но когда я интересовался этим вопросом, то узнал, что авто Tank 400 https://www.tank-major-olimp.ru/ можно купить без труда тут. На сайте можно узнать в подробностях про автомобиль, посмотреть фото, характеристики, варианты покупки. Так же здесь по любым вопросам можно обратится к их специалистам за помощью.
sergey1819
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Сообщения: 6
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