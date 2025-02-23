Хочу купить автомобиль haval h5

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Хочу купить автомобиль haval h5

Новое сообщение polinalaxt1 » 23 фев 2025, 21:11

Хочу купить автомобиль haval h5, но где это сделать в Москве - так и не нашла. Что мне делать посоветуете в этой ситуации? Вопрос нужно решить как можно скорее.


polinalaxt1
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Сообщения: 8
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Re: Хочу купить автомобиль haval h5

Новое сообщение sergey1819 » 23 фев 2025, 21:28

Тоже как и вы недавно интересовался этим вопросом, пока не узнал, что haval h5 москва продается в АВТОРУСЬ. Здесь предлагают лучшие условия для сотрудничества. По стоимости здесь - доступно. Так же на странице сайта можно посмотреть характеристики авто, фото, гарантию, ознакомится с бонусной системой и не только.
sergey1819
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 фев 2025, 01:50
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