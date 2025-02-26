Лада в Краснодаре

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Лада в Краснодаре

Новое сообщение serega2510 » 26 фев 2025, 03:35

Ищу где можно будет мне без проблем и быстро купить ладу в Краснодаре, может вы сможете помочь мне? И скажите, есть ли возможность приобрести автомобили LADA в кредит с государственной поддержкой у официального дилера?


serega2510
Фанат
 
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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