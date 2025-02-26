Лада в Краснодаре
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Лада в Краснодаре
Ищу где можно будет мне без проблем и быстро купить ладу в Краснодаре, может вы сможете помочь мне? И скажите, есть ли возможность приобрести автомобили LADA в кредит с государственной поддержкой у официального дилера?
- serega2510
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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