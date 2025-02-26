serega2510 » 26 фев 2025, 03:35

Ищу где можно будет мне без проблем и быстро купить ладу в Краснодаре, может вы сможете помочь мне? И скажите, есть ли возможность приобрести автомобили LADA в кредит с государственной поддержкой у официального дилера?