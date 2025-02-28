serega2510 » 28 фев 2025, 18:27

Грузовая стоянка мне скоро будет нужна, и решил попросить у вас рекомендации, так сказать из опыта вашего. Как можно все оформить, какие есть правила аренды грузовой стоянки в СПб: какие документы необходимы для заключения договора, какие существуют ограничения по использованию территории? Где найти можно мне такую информацию?