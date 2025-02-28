Грузовая стоянка

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Грузовая стоянка

Новое сообщение serega2510 » 28 фев 2025, 18:27

Грузовая стоянка мне скоро будет нужна, и решил попросить у вас рекомендации, так сказать из опыта вашего. Как можно все оформить, какие есть правила аренды грузовой стоянки в СПб: какие документы необходимы для заключения договора, какие существуют ограничения по использованию территории? Где найти можно мне такую информацию?


serega2510
Фанат
 
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group