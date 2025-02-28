Грузовая стоянка
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Грузовая стоянка
Грузовая стоянка мне скоро будет нужна, и решил попросить у вас рекомендации, так сказать из опыта вашего. Как можно все оформить, какие есть правила аренды грузовой стоянки в СПб: какие документы необходимы для заключения договора, какие существуют ограничения по использованию территории? Где найти можно мне такую информацию?
- serega2510
- Фанат
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- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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