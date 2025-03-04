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Эвакуатор Сестрорецк vane4ka » 04 мар 2025, 08:57 Недавно столкнулся с неприятностью на дороге — неожиданно отказали тормоза, и мне пришлось остановиться на обочине. Сразу позвонил в эвакуатор Сестрорецка, и, к моему большому облегчению, помощь прибыла буквально через 25 минут. Водитель оказался настоящим мастером своего дела: аккуратно погрузил мою машину на платформу и доставил её в ближайший сервис. Весь процесс прошёл без каких-либо проблем, а главное — быстро и безопасно. Особенное впечатление произвело то, как внимательно и ответственно подошли к делу. Во-первых, диспетчер уточнил все детали происшествия, чтобы отправить именно тот эвакуатор Сестрорецк , который нужен в моём случае. А во-вторых, сам водитель проявил невероятное терпение и заботу, подробно рассказывая, что и как будет происходить дальше. Это помогло мне расслабиться и перестать переживать о своей машине. Ещё один важный момент — цена. Она оказалась абсолютно справедливой, особенно учитывая скорость и качество оказания услуги. Теперь я точно знаю, что в случае форс-мажорной ситуации на дороге могу рассчитывать на эту команду.



vane4ka Знаток Сообщения: 203 Зарегистрирован: 04 окт 2024, 06:24 Личное сообщение Вернуться к началу

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