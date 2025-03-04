Не знаю где купить автомобиль Toyota с пробегом

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Не знаю где купить автомобиль Toyota с пробегом

Новое сообщение polinalaxt1 » 04 мар 2025, 21:02

Кто в курсе и подскажет мне, есть ли в Санкт-Петербурге хорошие дилеры? Хочу купить автомобиль Toyota с пробегом, но пока что не нашла, где это сделать выгодно. Как быть?


polinalaxt1
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Re: Не знаю где купить автомобиль Toyota с пробегом

Новое сообщение sergey1819 » 04 мар 2025, 21:27

Не знаю как там кто, но когда я интересовался этим вопросом, мне посоветовали данный сайт top-toyota-market-spb.ru, где собрано топ 10 автосалонов Toyota с лучшими предложениями в СПб. Выбор авто у них огромный, а по ценам - доступно. Обращались к ним в сове время и остались довольны.
sergey1819
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Сообщения: 13
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