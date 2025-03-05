Какие мотошколы есть в Москве, кто круглый год работает?

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Какие мотошколы есть в Москве, кто круглый год работает?

Новое сообщение dudkovew » 05 мар 2025, 15:19

Какие мотошколы есть в Москве, кто круглый год работает? А то не хочется лета ждать, там уже права хочу получить.


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Re: Какие мотошколы есть в Москве, кто круглый год работает?

Новое сообщение sergdobrov » 05 мар 2025, 18:04

Я так понимаю закрытую площадку ищешь? Скорее всего только так получится.
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Re: Какие мотошколы есть в Москве, кто круглый год работает?

Новое сообщение hailrevs » 05 мар 2025, 20:05

Если не ошибаюсь эта мотошкола все еще работает в любой сезон https://moto-obraz.com/ в Москве тоже на права сдавал, так что это единственная школа, которую я знаю.
hailrevs
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