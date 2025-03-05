Какие мотошколы есть в Москве, кто круглый год работает?
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Какие мотошколы есть в Москве, кто круглый год работает?
Какие мотошколы есть в Москве, кто круглый год работает? А то не хочется лета ждать, там уже права хочу получить.
- dudkovew
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
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Re: Какие мотошколы есть в Москве, кто круглый год работает?
Я так понимаю закрытую площадку ищешь? Скорее всего только так получится.
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Re: Какие мотошколы есть в Москве, кто круглый год работает?
Если не ошибаюсь эта мотошкола все еще работает в любой сезон https://moto-obraz.com/ в Москве тоже на права сдавал, так что это единственная школа, которую я знаю.
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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