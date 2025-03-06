vevil » 06 мар 2025, 14:36

Конечно, если в турбину летит пыль, она быстрее изнашивается. Я решил эту проблему установкой хорошего предфильтра воздушного от этого производителя:

https://irilit.ru/

Теперь турбина дышит чистым воздухом и работает дольше.