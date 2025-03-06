Как продлить ресурс турбины с помощью фильтра?

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Как продлить ресурс турбины с помощью фильтра?

Новое сообщение mormont » 06 мар 2025, 14:33

Турбина на тракторе прошла 3000 часов, но боюсь, что скоро накроется. Говорят, фильтр тоже влияет. Это правда?


mormont
 
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Re: Как продлить ресурс турбины с помощью фильтра?

Новое сообщение vevil » 06 мар 2025, 14:36

Конечно, если в турбину летит пыль, она быстрее изнашивается. Я решил эту проблему установкой хорошего предфильтра воздушного от этого производителя:

https://irilit.ru/

Теперь турбина дышит чистым воздухом и работает дольше.

Изображение

vevil
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