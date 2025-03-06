Как продлить ресурс турбины с помощью фильтра?
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Как продлить ресурс турбины с помощью фильтра?
Турбина на тракторе прошла 3000 часов, но боюсь, что скоро накроется. Говорят, фильтр тоже влияет. Это правда?
- mormont
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:31
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Re: Как продлить ресурс турбины с помощью фильтра?
Конечно, если в турбину летит пыль, она быстрее изнашивается. Я решил эту проблему установкой хорошего предфильтра воздушного от этого производителя:
Теперь турбина дышит чистым воздухом и работает дольше.
- vevil
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 13 апр 2023, 14:44
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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