Автомобили WEY в России
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Автомобили WEY в России
Планирую купить ребенку машину новую, недавно сын получил права. Ранее ни разу не покупал китайское авто и решил у вас спросить. Где находится официальный дилер WEY в России и как до него добраться? Можете сказать по опыту своему, с кем можно начать сотрудничать?
- dmitrijaverin085
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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