dmitrijaverin085 » 07 мар 2025, 04:20

Планирую купить ребенку машину новую, недавно сын получил права. Ранее ни разу не покупал китайское авто и решил у вас спросить. Где находится официальный дилер WEY в России и как до него добраться? Можете сказать по опыту своему, с кем можно начать сотрудничать?