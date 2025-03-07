Автомобили WEY в России

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Автомобили WEY в России

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 07 мар 2025, 04:20

Планирую купить ребенку машину новую, недавно сын получил права. Ранее ни разу не покупал китайское авто и решил у вас спросить. Где находится официальный дилер WEY в России и как до него добраться? Можете сказать по опыту своему, с кем можно начать сотрудничать?


dmitrijaverin085
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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