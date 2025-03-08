dmitrijaverin085 » 08 мар 2025, 02:55

Ребята, если знаете, тогда помогите мне сориентироваться с выбором. Купить паллетоупаковщик в Москве у какой компании смогу? Доставка мне тоже нужна будет. С кем начать сотрудничать?