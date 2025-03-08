dmitrijaverin085 » 08 мар 2025, 07:27

Ребята, у кого есть грузовые авто на производстве, помогите мне пожалуйста. Какие существуют аналоги дизельных форсунок Deutz и какие преимущества и недостатки они имеют по сравнению с оригинальными деталями? И вы не знаете, где заказать можно оригинальные дизельные форсунки Deutz?