Где авто Чанган купить?

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Где авто Чанган купить?

Новое сообщение polinalaxt1 » 10 мар 2025, 00:26

Кто знает и подскажет мне, где авто Чанган в Волгограде купить? Не могу никак решить этот вопрос, а интересуюсь уже который день. Что мне посоветуете делать в этой ситуации?


polinalaxt1
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Re: Где авто Чанган купить?

Новое сообщение sergey1819 » 10 мар 2025, 00:58

В свое время как и вы интересовался этим вопросом, пока мне не посоветовали посетить официальный сайт дилера Дилер Changan тут. Как вы видите, тут предоставлена подробная информация про модельный ряд, к тому же здесь можно уточнить стоимость, оплату, гарантию. А при желании тут есть возможность проконсультироваться их специалистами.
sergey1819
Читатель
 
Сообщения: 16
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