хочу прикупить крепежи для машины
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хочу прикупить крепежи для машины
хочу прикупить крепежи для машины — чтоб надёжные и не развалились через месяц. Может, кто знает, где лучше взять и не переплатить?
- Kumar
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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Re: хочу прикупить крепежи для машины
Если хочешь, чтобы не развалилось через неделю, бери качественные. Китай за три копейки выглядит красиво, но держит как пластилин.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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