хочу прикупить крепежи для машины

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хочу прикупить крепежи для машины

Новое сообщение Kumar » 11 мар 2025, 12:27

хочу прикупить крепежи для машины — чтоб надёжные и не развалились через месяц. Может, кто знает, где лучше взять и не переплатить?


Kumar
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Re: хочу прикупить крепежи для машины

Новое сообщение Harlitood » 11 мар 2025, 14:04

Если хочешь, чтобы не развалилось через неделю, бери качественные. Китай за три копейки выглядит красиво, но держит как пластилин.
Harlitood
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