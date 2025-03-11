vevil » 11 мар 2025, 23:21

Купить компрессор кондиционера для трактора и спецтехники по лучшим ценам в России

Если вы ищете надёжные запчасти для спецтехники, включая компрессор кондиционера для трактора, компания «Алтеста» предлагает широкий ассортимент продукции от ведущих мировых производителей. Мы специализируемся на продаже стартеров, генераторов, форсунок и других компонентов для экскаваторов, тракторов, свеклоуборочных комбайнов, штабелёров, бульдозеров, погрузчиков и другой специализированной техники, в том числе китайского производства.

Преимущества покупки компрессоров кондиционера у нас:

1.Широкий ассортимент: В нашем каталоге представлены компрессоры кондиционера для спецтехники различных моделей и марок.

2.Лучшие бренды: Мы сотрудничаем с такими производителями, как Denso, Sanden, Prestolite, CNH, Carrett, KKK Original, Wabco, Bosch, Delco Remy, Valeo, Mahle, Iskra, Letrika, Mitsubishi, Nikko, BorgWarner, Schwitzer, KKK, Exide.

3.Конкурентные цены: Мы предлагаем самые низкие цены в России на запчасти для спецтехники.

4.Профессиональная консультация: Наши специалисты помогут подобрать компрессор по параметрам и предоставят грамотную консультацию по выбору и установке.

5.Удобство заказа и доставки: Интернет-магазин позволяет оформить заказ быстро и удобно, а доставка осуществляется по всей России.

Почему важно выбрать качественный компрессор кондиционера для спецтехники?

Компрессор кондиционера для спецтехники — это важный элемент, отвечающий за поддержание комфортной температуры в кабине оператора, особенно в условиях интенсивной эксплуатации. Некачественный компрессор может привести к перегреву и снижению производительности техники. Поэтому важно выбрать надёжные и проверенные комплектующие.

Мы предлагаем только сертифицированные запчасти с гарантией качества. Наши специалисты тщательно проверяют каждый товар перед отправкой, что исключает вероятность покупки подделки.

Как оформить заказ?

1.Выберите подходящий компрессор кондиционера для трактора или другой спецтехники в нашем большом каталоге.

2.Добавьте товар в корзину и оформите заказ через Интернет-магазин.

3.Получите бесплатную консультацию по подбору и установке от наших экспертов.

4.Оплатите удобным для вас способом и ждите доставку в кратчайшие сроки.

Дилер и дистрибьютор сертифицированных запчастей

Компания «Алтеста» является официальным дилером и дистрибьютором запчастей для спецтехники. Наш головной офис находится в Москве по адресу: Москва, ул. Болотниковская, д.18к2, офис 34. Мы также имеем филиалы в регионах: Белгород, Калуга, Тула, Кемерово, Хабаровск.

Для консультации или оформления заказа свяжитесь с нами:

Телефоны: +7 495 215-14-92, +7 910 942-97-97

E-mail: info@altesta.ru

«Алтеста» — ваш надёжный партнёр в сфере запчастей для спецтехники!

https://www.altesta.ru/