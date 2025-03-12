Не могу найти хороший автосервис KIA

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Не могу найти хороший автосервис KIA

Новое сообщение polinalaxt1 » 12 мар 2025, 00:47

Кто знает и подскажет мне, есть ли хороший автосервис KIA в Москве? Который день интересуюсь этим вопросом, но пока что так и не смогла что-то подходящее.


polinalaxt1
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Re: Не могу найти хороший автосервис KIA

Новое сообщение sergey1819 » 12 мар 2025, 01:08

Не знаю как там кто, но когда я искал, автосервис KIA в Москве https://korea2.stogood.ru/ мне посоветовали посетить сайт Хороший. В этом автосервисе предлагают большой спектр услуг по доступным ценам. Здесь можно заказать ремонт или обслуживание авто можно в любое время. К тому же специалисты у них с многолетним опытом и знают свою работу на отлично, а так же делают её с гарантией.
sergey1819
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Сообщения: 18
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