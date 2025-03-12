Антикор для R51
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Антикор для R51
Ребята, кто-нибудь делал антикор на Pathfinder R51? Машина 2011 года, езжу круглый год, в том числе по реагентам. Начал замечать ржавчину на раме и порогах. Официалы уже не занимаются такой машиной, а в гаражные мастерские как-то стрёмно ехать. Вышел на JNI Motors, у них в услугах есть антикоррозийная обработка. Кто-нибудь делал у них?
- vevil
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 13 апр 2023, 14:44
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