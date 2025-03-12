Антикор для R51

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Антикор для R51

Новое сообщение vevil » 12 мар 2025, 13:27

Ребята, кто-нибудь делал антикор на Pathfinder R51? Машина 2011 года, езжу круглый год, в том числе по реагентам. Начал замечать ржавчину на раме и порогах. Официалы уже не занимаются такой машиной, а в гаражные мастерские как-то стрёмно ехать. Вышел на JNI Motors, у них в услугах есть антикоррозийная обработка. Кто-нибудь делал у них?

https://jni-motors.ru/tekh-obsluzhivani ... -2004-2014



vevil
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