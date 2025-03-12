Двор облагородить хочу, ищу хорошую тротуарную плитку
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Двор облагородить хочу, ищу хорошую тротуарную плитку
Двор облагородить хочу, ищу хорошую тротуарную плитку, чтоб не кривая и мороз держала. Может, кто подскажет, где такую взять, чтобы не пожалеть потом?
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Двор облагородить хочу, ищу хорошую тротуарную плитку
Лучше брать нормальную, а не ту, которая крошится через год. И обязательно смотреть, как кладут, а то потом ходить по волнам будешь.
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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