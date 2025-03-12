Двор облагородить хочу, ищу хорошую тротуарную плитку

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Двор облагородить хочу, ищу хорошую тротуарную плитку

Новое сообщение Kaslan » 12 мар 2025, 15:44

Двор облагородить хочу, ищу хорошую тротуарную плитку, чтоб не кривая и мороз держала. Может, кто подскажет, где такую взять, чтобы не пожалеть потом?


Kaslan
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Re: Двор облагородить хочу, ищу хорошую тротуарную плитку

Новое сообщение JamesReus » 12 мар 2025, 17:56

Лучше брать нормальную, а не ту, которая крошится через год. И обязательно смотреть, как кладут, а то потом ходить по волнам будешь.
JamesReus
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