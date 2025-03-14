Хочу поставить входную дверь

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Хочу поставить входную дверь

Новое сообщение vevil » 14 мар 2025, 00:28

Ребята, нужен совет! Хочу поставить входную дверь в частный дом, но боюсь наткнуться на ерунду. Надо, чтобы не промерзала, не ржавела и вообще служила верой и правдой долгие годы. Где такие берут?


vevil
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Зарегистрирован: 13 апр 2023, 14:44
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Re: Хочу поставить входную дверь

Новое сообщение mormont » 14 мар 2025, 00:30

Понимаю тебя! Сам полгода назад голову ломал, пока не нашёл нормальный вариант. Советую глянуть вот тут: https://www.dverimagnat.ru/dveri-so-steklom/ Входные двери со стеклом в каталоге реально крепкие, с утеплением, да ещё и с разными вариантами отделки. У меня такая уже пережила суровую зиму – вообще без проблем
mormont
 
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Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:31
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