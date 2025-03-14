vevil » 14 мар 2025, 00:28

Ребята, нужен совет! Хочу поставить входную дверь в частный дом, но боюсь наткнуться на ерунду. Надо, чтобы не промерзала, не ржавела и вообще служила верой и правдой долгие годы. Где такие берут?