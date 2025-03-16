Дизайн для квартиры под сдачу

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Дизайн для квартиры под сдачу

Новое сообщение mormont » 16 мар 2025, 20:31

Привет! Купил квартиру для сдачи в аренду, теперь нужно сделать ремонт. Хочу что-то современное и привлекательное, но при этом не слишком дорогое — всё-таки жильцы бывают разные, и жалко вкладывать сотни тысяч в дорогие материалы. Какой стиль лучше выбрать, чтобы квартира выглядела стильно, но при этом не требовала частого обновления? Может, кто-то уже делал дизайнерский ремонт под аренду и может поделиться опытом? Может проще заказать ремонт у подобной компании:

https://gkpokolenie.ru/



mormont
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:31
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