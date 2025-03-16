Блохи в квартире

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Блохи в квартире

Новое сообщение mormont » 16 мар 2025, 21:17

Переехали в съёмное жильё, и спустя пару недель начали замечать укусы на ногах. Проверили всю мебель – и оказалось, что в ковре есть блохи! Хотя домашних животных у нас нет. Видимо, остались от предыдущих жильцов. Вопрос: можно ли избавиться от них без вызова специалистов, или всё же нужна профессиональная обработка? Какие методы работают лучше всего? Или всё-таки придётся звонить дезинсекторам:

https://дезвоскресенск.рф



mormont
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