mormont » 16 мар 2025, 22:30

Кто сталкивался с некачественной работой – неровно уложенной плиткой, подтёками герметика, плохо закреплённой сантехникой? Как проверить работу мастеров? Может, есть надежные фирмы? Кто-нибудь обращался сюда за ремонтом санузла под ключ?

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