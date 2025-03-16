Как избежать брака при ремонте санузла?
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Как избежать брака при ремонте санузла?
Кто сталкивался с некачественной работой – неровно уложенной плиткой, подтёками герметика, плохо закреплённой сантехникой? Как проверить работу мастеров? Может, есть надежные фирмы? Кто-нибудь обращался сюда за ремонтом санузла под ключ?
- mormont
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:31
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