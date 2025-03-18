Где купить авто Baic в Москве?

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Где купить авто Baic в Москве?

Новое сообщение polinalaxt1 » 18 мар 2025, 20:01

Интересует собственно следующий вопрос, где купить авто Baic в Москве? Который день ищу, где это сделать, но пока что не нашла. Как мне быть в этой ситуации?


polinalaxt1
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Re: Где купить авто Baic в Москве?

Новое сообщение sergey1819 » 18 мар 2025, 20:43

Не знаю как там кто, но когда я интересовался, где купить авто Baic в Москве https://www.baic-major.ru/, мне посоветовали официальный дилерский центр Major. Здесь как вы видите, представлен модельный ряд, а так же здесь к каждому авто можно посмотреть характеристики, фото. При желании здесь так же можно задать вопросы специалистам.
sergey1819
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