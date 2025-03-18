Где купить авто Baic в Москве?
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Где купить авто Baic в Москве?
Интересует собственно следующий вопрос, где купить авто Baic в Москве? Который день ищу, где это сделать, но пока что не нашла. Как мне быть в этой ситуации?
- polinalaxt1
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 08 фев 2025, 00:32
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Re: Где купить авто Baic в Москве?
Не знаю как там кто, но когда я интересовался, где купить авто Baic в Москве https://www.baic-major.ru/, мне посоветовали официальный дилерский центр Major. Здесь как вы видите, представлен модельный ряд, а так же здесь к каждому авто можно посмотреть характеристики, фото. При желании здесь так же можно задать вопросы специалистам.
- sergey1819
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 08 фев 2025, 01:50
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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