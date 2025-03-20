Услуга таможенного оформления
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Услуга таможенного оформления
У меня опыта очень мало, верней даже сказать, его нет вообще. Можете меня сориентировать? В чём заключаются особенности процедуры таможенного транзита, и какие обязательства возникают у перевозчика при её применении? Услуга таможенного оформления дорого стоит, как мне ее заказать можно?
- dmitrijaverin085
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- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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