dmitrijaverin085 » 22 мар 2025, 06:41

Нам для ремонта спецтехники нужны оригинальные запчасти для Cummins. Какие существуют альтернативы оригинальным запчастям для двигателей Cummins и насколько они надёжны? Или может знаете где есть оригинальные в наличии?