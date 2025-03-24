dmitrijaverin085 » 24 мар 2025, 07:00

Если у вас опыт есть, можете со мной им поделиться. В чём преимущества разных типов обклейки Haval Dargo? Как правильно подготовить автомобиль к обклейке и какие меры предосторожности следует соблюдать?