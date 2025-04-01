Частная парковка

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Частная парковка

Новое сообщение Ugondy » 01 апр 2025, 21:11

У нас в ТСЖ появилась возможность установить пару зарядок для жильцов, на закрытой парковке. Думаем, что выбрать, чтобы было надёжно, удобно, и доступ к ним был только у владельцев. Кто реализовывал подобное? Интересует, чтобы был контроль доступа, но без лишней мороки.


Ugondy
 
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Зарегистрирован: 27 мар 2025, 20:47
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