Частная парковка
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Частная парковка
У нас в ТСЖ появилась возможность установить пару зарядок для жильцов, на закрытой парковке. Думаем, что выбрать, чтобы было надёжно, удобно, и доступ к ним был только у владельцев. Кто реализовывал подобное? Интересует, чтобы был контроль доступа, но без лишней мороки.
- Ugondy
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 мар 2025, 20:47
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14