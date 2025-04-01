Ugondy » 01 апр 2025, 21:11

У нас в ТСЖ появилась возможность установить пару зарядок для жильцов, на закрытой парковке. Думаем, что выбрать, чтобы было надёжно, удобно, и доступ к ним был только у владельцев. Кто реализовывал подобное? Интересует, чтобы был контроль доступа, но без лишней мороки.