Можно ли взять займ?
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Можно ли взять займ?
Можно ли взять займ, если я нахожусь в другом городе? Временная прописка, а постоянная — в другом регионе.
- vevil
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 апр 2023, 14:44
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Re: Можно ли взять займ?
Да, в Moneyman можно оформить займ из любого города. Прописка роли не играет, главное — правильно заполнить заявку. Я сам брал займ в мкк, находясь в командировке, проблем не возникло. Деньги перевели на карту, а вернуть можно тоже онлайн.
- mormont
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:31
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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