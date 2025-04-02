Можно ли взять займ?

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Можно ли взять займ?

Новое сообщение vevil » 02 апр 2025, 12:37

Можно ли взять займ, если я нахожусь в другом городе? Временная прописка, а постоянная — в другом регионе.


vevil
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Re: Можно ли взять займ?

Новое сообщение mormont » 02 апр 2025, 12:38

Да, в Moneyman можно оформить займ из любого города. Прописка роли не играет, главное — правильно заполнить заявку. Я сам брал займ в мкк, находясь в командировке, проблем не возникло. Деньги перевели на карту, а вернуть можно тоже онлайн.
mormont
 
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