К кому обратиться за быстрой помощью эвакуатора

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

К кому обратиться за быстрой помощью эвакуатора

Новое сообщение Kanniga » 04 апр 2025, 05:25

Машина сломалась прямо на трассе под Самарой... К кому обратиться за быстрой помощью эвакуатора, чтобы не ждать часами?


Kanniga
Фанат
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group