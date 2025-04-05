Продажа одежды

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Продажа одежды

Новое сообщение mormont » 05 апр 2025, 17:51

Привет всем! Я парикмахер, хочу параллельно продавать женскую одежду клиенткам в салоне. Есть полочка, думаю начать с платьев. Что посоветуете из производителей, чтобы не переплачивать и модели были универсальными?


mormont
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:31
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Re: Продажа одежды

Новое сообщение vevil » 05 апр 2025, 17:52

Очень классная идея — у меня жена так и делает. Советуем начать с Serenada:

https://cerenada.ru/

У них есть базовые платья, которые идут почти всем. Ничего кричащего, но смотрятся аккуратно. Приятные ткани, универсальный крой — клиенты в салоне сразу “примеряют глазами”. Можно повесить 5–6 моделей, и уже будет интерес. По цене — доступно, а наценка позволяет хорошо зарабатывать. Минимальный заказ небольшой, удобно пробовать. Сайт у них простой, всё понятно. Отличный старт для небольшого формата.

vevil
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