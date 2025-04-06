Надёжные грузоперевозки из Европы в Россию — кто реально справляется?
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Надёжные грузоперевозки из Европы в Россию — кто реально справляется?
Важно, чтобы доставили вовремя, без проблем на границе и с нормальной логистикой. Какие компании не подводят?
- Dima
- Фанат
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- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Надёжные грузоперевозки из Европы в Россию — кто реально справляется?
Заказывал — шли три недели, половину помяли. Документы потеряли. Лучше лишний раз всё застраховать и не верить срокам.
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Надёжные грузоперевозки из Европы в Россию — кто реально справляется?
Возили товар из Европы, искали надёжного перевозчика. По совету партнёров обратились в http://silachtransbaltic.ru . Организовали всё чётко, документы в порядке, сроки соблюдены. Работают профессионально, теперь сотрудничаем на постоянке.
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 172
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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