Надёжные грузоперевозки из Европы в Россию — кто реально справляется?

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Надёжные грузоперевозки из Европы в Россию — кто реально справляется?

Новое сообщение Dima » 06 апр 2025, 20:31

Важно, чтобы доставили вовремя, без проблем на границе и с нормальной логистикой. Какие компании не подводят?


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Re: Надёжные грузоперевозки из Европы в Россию — кто реально справляется?

Новое сообщение Axilless » 07 апр 2025, 08:28

Заказывал — шли три недели, половину помяли. Документы потеряли. Лучше лишний раз всё застраховать и не верить срокам.
Axilless
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Re: Надёжные грузоперевозки из Европы в Россию — кто реально справляется?

Новое сообщение Laiving » 07 апр 2025, 21:18

Возили товар из Европы, искали надёжного перевозчика. По совету партнёров обратились в http://silachtransbaltic.ru . Организовали всё чётко, документы в порядке, сроки соблюдены. Работают профессионально, теперь сотрудничаем на постоянке.
Laiving
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