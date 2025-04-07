Недорогой ремонт

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Недорогой ремонт

Новое сообщение vevil » 07 апр 2025, 02:32

Подскажите, с кем можно сделать недорогой ремонт в ипотечной квартире? Главное — в срок и без форс-мажоров, чтобы сдать в эксплуатацию и заехать. Площадь — 42 кв.м., новостройка. Нужны полы, стены, потолок, сантехника.


vevil
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Сообщения: 13
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Re: Недорогой ремонт

Новое сообщение mormont » 07 апр 2025, 02:33

Мы тоже делали ремонт в ипотечной квартире и выбрали СК Family. Вот сайт: https://skfamily.moscow/. Они сделали всё чётко по договору, с поэтапной оплатой. Помогли с выбором бюджетных, но качественных материалов. Все этапы шли по графику, сдача была вовремя. Сдали квартиру без задержек и проблем. Очень надёжная фирма!
mormont
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:31
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