Недорогой ремонт
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Недорогой ремонт
Подскажите, с кем можно сделать недорогой ремонт в ипотечной квартире? Главное — в срок и без форс-мажоров, чтобы сдать в эксплуатацию и заехать. Площадь — 42 кв.м., новостройка. Нужны полы, стены, потолок, сантехника.
- vevil
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 апр 2023, 14:44
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Re: Недорогой ремонт
Мы тоже делали ремонт в ипотечной квартире и выбрали СК Family. Вот сайт: https://skfamily.moscow/. Они сделали всё чётко по договору, с поэтапной оплатой. Помогли с выбором бюджетных, но качественных материалов. Все этапы шли по графику, сдача была вовремя. Сдали квартиру без задержек и проблем. Очень надёжная фирма!
- mormont
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:31
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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