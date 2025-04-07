vevil » 07 апр 2025, 02:32

Подскажите, с кем можно сделать недорогой ремонт в ипотечной квартире? Главное — в срок и без форс-мажоров, чтобы сдать в эксплуатацию и заехать. Площадь — 42 кв.м., новостройка. Нужны полы, стены, потолок, сантехника.