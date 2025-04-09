Не знаю где купить авто WEY 80

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Не знаю где купить авто WEY 80

Новое сообщение polinalaxt2 » 09 апр 2025, 18:23

Где можно было бы купить авто WEY 80? Не первый день интересуюсь вопросом, но пока что не нашла, где это сделать по выгодной стоимости. Как мне быть в этой ситуации?


polinalaxt2
 
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Зарегистрирован: 09 апр 2025, 18:22
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Re: Не знаю где купить авто WEY 80

Новое сообщение sergey1812 » 09 апр 2025, 18:40

Не знаю как там кто, но когда я интересовался этим вопросом, мне посоветовали купить авто WEY 80 https://gwm-wey-borishof.ru/ тут выгодно. Как вы видите, БорисХоф – официальный дилер WEY в России. Тут предлагают целый модельный ряд авто, а так же подробную информацию о каждом из них, включая: стоимость, характеристики, внешний вид.
sergey1812
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 апр 2025, 18:39
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