Перевозка негабаритного груза – как организовать?
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Перевозка негабаритного груза – как организовать?
Нужно перевезти нестандартное оборудование, но не каждая компания берётся. Кто занимается негабаритными грузами без проблем с документами и логистикой?
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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