Перевозка негабаритного груза – как организовать?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Перевозка негабаритного груза – как организовать?

Новое сообщение Karoline » 10 апр 2025, 16:17

Нужно перевезти нестандартное оборудование, но не каждая компания берётся. Кто занимается негабаритными грузами без проблем с документами и логистикой?


Karoline
Фанат
 
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group